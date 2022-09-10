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Матч Барселона - Кадис приостановлен из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков

Фанату оказывают медицинскую помощь.
Вчера, 21:57
Getty Images
Getty Images
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Поединок между Барселоной и Кадисом приостановлен из-за серьезных проблем со здоровьем у одного из болельщиков.

Фанату на трибунхах стало плохо в концовке поединка, ему сразу начали оказывать медицинскую помощь.

Медикам помог вратарь Кадиса Йеремая "Конан" Ледесма, который принес для специалистов дефибрилятор.

Футболисты обеих команд находились в шоковом состоянии. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

Также стоит сказать, что главный судья увел команды в подтрибунное помещение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол трагедия
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