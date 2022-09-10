Матч Барселона - Кадис приостановлен из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков
Фанату оказывают медицинскую помощь.
Поединок между Барселоной и Кадисом приостановлен из-за серьезных проблем со здоровьем у одного из болельщиков.
Фанату на трибунхах стало плохо в концовке поединка, ему сразу начали оказывать медицинскую помощь.
Медикам помог вратарь Кадиса Йеремая "Конан" Ледесма, который принес для специалистов дефибрилятор.
Футболисты обеих команд находились в шоковом состоянии. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.
Также стоит сказать, что главный судья увел команды в подтрибунное помещение.