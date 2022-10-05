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Форвард Интера: Надеюсь, победа над Барсой поможет нам вернуться в прежнюю форму

Лаутаро Мартинес поделился мыслями о матче с катлонцами
Сегодня, 12:56
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
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Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес высказался об итогах игры против Барселоны в рамках ЛЧ,

Аргентинец выразил надежду, что этот матч положит начало возвращению Интера в свою лучшую форму.

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"Сегодняшний вечер - особенный, поскольку нам необходима была эта победа. От того, как мы ее добыли, наслаждаемся еще больше. У нас был период, в котором не было результата. Сегодня мы нуждались в победе, и вот она. С этого момента все изменится.

С этой победой и с таким командным духом мы надеемся все начать заново. Эта победа добыта личностным вкладом, всем сердцем. Я удовлетворен проделанной нами работой, даже когда нет отдачи в виде результата. Сегодня мы в нужный момент забили и выиграли в важном матче", — сказал Мартинес.

Стоит сказать, что через неделю, 12 октября команды снова встретятся уже на Камп Ноу

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона ЛЧ Интер Милан
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