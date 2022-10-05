Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 4 октября, миланский Интер встречался на своем поле с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победителями из центрального противостояния дня вышли подопечные Симоне Индзаги, которые одолели соперника с минимальным перевесом 1:0.

Единственный гол в поединке в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу, точно пробивший в левый нижний угол ворот.

После этой победы Интер с шестью очками занимает второе место в группе С Лиги чемпионов. Барселона с тремя пунктами идет третьей. Лидирует в квартете Бавария, набрав девять баллов, а Виктория Пльзень все три матча проиграла.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Интер - Барселона:

Интер - Барселона 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

Интер: Онана, Шкриньяр, Де Фрай (Ачерби, 77), Бастони, Дармиан (Гозенс, 77), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 85), Димарко (Думфрис, 77), Лаутаро Мартинес, Корреа (Джеко, 57)

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кристенсен (Пике, 58), Алонсо (Бальде, 64), Бускетс, Гави (Кессье, 84), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64)

Предупреждения: Барелла, 22, Чалханоглу, 70, Лаутаро Мартинес, 76, Бастони, 88, Онана, 90+5 – Бускетс, 60, Гави, 76

Источник: MEGOGO