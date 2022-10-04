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Интер одержал минимальную победу над Барселоной в Лиге чемпионов

Миланская команда одолела каталонцев благодаря результативному действию Чалханоглу.
Вчера, 23:59
Чалханоглу принес Интеру победу над Барселоной / Getty Images
Чалханоглу принес Интеру победу над Барселоной / Getty Images
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Во вторник, 4 октября, миланский Интер в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов принимал на своем поле Барселону.

Команда Симоне Индзаги в центральном поединке игрового дня сумела справиться с оппонентом, обыграв каталонцев со счетом 1:0, и вырвалась вперед в борьбе за второе место в квартете.

Единственный и победный гол во встрече в компенсированное к первому тайму время на свой счет записал Хакан Чалханоглу. Полузащитник "нерадзурри" после скидки от Федерико Димарко точно пробил из центральной зоны перед штрафной в левый нижний угол ворот.

Во второй половине встречи Барселона владела инициативой, а хозяева поля не нанесли ни одного удара по воротам соперника, тем не менее сумели удержать победный результат. В середине тайма каталонцам удалось забить, но гол был отменен из-за игры рукой Ансу Фати.

Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

После этой победы Интер с шестью очками вышел на второе место в группе С Лиги чемпионов. Барселона с тремя баллами занимает третью строчку. Лидирует в квартете Бавария, имея в своем активе девять пунктов, а Виктория Пльзень идет без набранных очков.

Интер обыграл Барселону
Интер обыграл Барселону / Источник: Getty Images

Интер - Барселона 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

Интер: Онана, Шкриньяр, Де Фрай (Ачерби, 77), Бастони, Дармиан (Гозенс, 77), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 85), Димарко (Думфрис, 77), Лаутаро Мартинес, Корреа (Джеко, 57)

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кристенсен (Пике, 58), Алонсо (Бальде, 64), Бускетс, Гави (Кессье, 84), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64)

Предупреждения: Барелла, 22, Чалханоглу, 70, Лаутаро Мартинес, 76, Бастони, 88, Онана, 90+5 - Бускетс, 60, Гави, 76.

Напомним, что в другом матче третьего тура Лиги чемпионов в группе С Бавария разгромила Викторию Пльзень со счетом 5:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона Интер Милан
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