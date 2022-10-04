Бавария разнесла Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов

Мюнхенцы в домашнем поединке отправили в ворота чешской команды пять безответных мячей.

Во вторник, 4 октября, Бавария в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов принимала на своем поле Викторию Пльзень.

Подопечные Юлиана Нагельсманна одержали разгромную победу, одолев соперника со счетом 5:0, и упрочнили свое лидерство в квартете.

Еще до середины первого тайма Бавария обеспечила себе более чем комфортное преимущество усилиями Лероя Сане, Сержа Гнабри и Садио Мане. После перерыва мюнхенцы отличились еще дважды - Сане оформил дубль, а точку в поединке поставил вышедший на замену Эрик Чупо-Мотинг.

Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бавария со стопроцентным показателем набранных очков после трех матчей и без пропущенных голов возглавляет таблицу группы С Лиги чемпионов. Виктория проиграла все три поединка. Барселона и миланский Интер имеют по три балла и очную встречу в запасе.

Бавария - Виктория Пльзень 5:0

Голы: Сане, 7, 51, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59

Бавария: Нойер - Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46) - Гравенберх, Горецка (Забитцер, 72) - Сане (Тель, 58), Мусиала (Чупо-Мотинг, 46), Мане - Гнабри

Виктория: Тврдонь - Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел - Калвач, Ндиай - Копиц (Ирка, 58), Влканова (Емелка, 46), Москера (Пилар, 85) - Хоры (Бэсси, 58)

Предупреждение: Хоры, 29

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Интер - Барселона состоится также во вторник, 4 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.