iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию лучшие моменты еврокубкового поединка.
Вчера, 22:32
Бавария разгромила Викторию / Getty Images
Бавария разгромила Викторию / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 4 октября, Бавария в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов встречалась на своем поле с Викторией Пльзень.

Команда Юлиана Нагельсманна уверенно разобралась с соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

В первом тайме преимущество в три мяча хозяевам обеспечили точные удары Лероя Сане, Сержа Гнабри и Садио Мане. После перерыва мюнхенцы продолжили громить оппонента - дубль оформил Сане, а окончательный результат встречи установил Эрик Чупо-Мотинг.

После этой победы Бавария с девятью очками и без пропущенных мячей продолжает возглавлять свою группу Лиги чемпионов. Виктория потерпела поражения во всех трех поединках.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Виктория Пльзень:

Бавария - Виктория Пльзень 5:0

Голы: Сане, 7, 51, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59

Бавария: Нойер - Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46) - Гравенберх, Горецка (Забитцер, 72) - Сане (Тель, 58), Мусиала (Чупо-Мотинг, 46), Мане - Гнабри

Виктория: Тврдонь - Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел - Калвач, Ндиай - Копиц (Ирка, 58), Влканова (Емелка, 46), Москера (Пилар, 85) - Хоры (Бэсси, 58)

Предупреждение: Хоры, 29

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария видео голов обзор матча Виктория Пльзень
0 0 0

Статьи по теме

Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Бавария разнесла Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов Бавария разнесла Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов
Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:53
Европа23:53
Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико
Лига Чемпионов23:40
Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
Бокс23:09
Промоутер сообщил, когда и где Джошуа может провести следующий бой
Европа23:07
Владелец Манчестер Сити может попасть под санкции за помощь российским олигархам
Лига Чемпионов22:32
Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Киберспорт22:32
Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча NaVi против Illuminar Gaming
Европа22:29
Мудрик: Я далеко не полностью раскрыл свой потенциал
Лига Чемпионов22:00
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов21:49
Бавария разнесла Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов
Европа21:38
Экс-футболисту Ман Сити и Реала грозит 9 лет тюрьмы за изнасилование
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK