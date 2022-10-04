Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 4 октября, Бавария в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов встречалась на своем поле с Викторией Пльзень.

Команда Юлиана Нагельсманна уверенно разобралась с соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

В первом тайме преимущество в три мяча хозяевам обеспечили точные удары Лероя Сане, Сержа Гнабри и Садио Мане. После перерыва мюнхенцы продолжили громить оппонента - дубль оформил Сане, а окончательный результат встречи установил Эрик Чупо-Мотинг.

После этой победы Бавария с девятью очками и без пропущенных мячей продолжает возглавлять свою группу Лиги чемпионов. Виктория потерпела поражения во всех трех поединках.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Виктория Пльзень:

Бавария - Виктория Пльзень 5:0

Голы: Сане, 7, 51, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59

Бавария: Нойер - Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46) - Гравенберх, Горецка (Забитцер, 72) - Сане (Тель, 58), Мусиала (Чупо-Мотинг, 46), Мане - Гнабри

Виктория: Тврдонь - Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел - Калвач, Ндиай - Копиц (Ирка, 58), Влканова (Емелка, 46), Москера (Пилар, 85) - Хоры (Бэсси, 58)

Предупреждение: Хоры, 29

Источник: MEGOGO