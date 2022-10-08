ПСЖ следит за Мудриком
"Украинский Неймар" может поиграть в одном клубе с самим бразильцем.
Сегодня, 21:37
Французский ПСЖ следит за вингером Шахтера Михаилом Мудриком.
По информации MediaFoot, парижане ценят техничный профиль игрока.
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Спортдиректор клуба Луиш Кампуш внимательно следит за футболистом.
Издание отмечает, что "украинский Неймар" в последствии может перенять место в основе у самого бразильца.
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