Анри: Мудрик впечатляюще выступал в сборной Украины

Легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри поделился мыслями про Михаила Мудрика, которого связывают с переходом в стан "канониров".

По словам экс-нападающего лондонцев и сборной Франции, Мудрик впечатлил его своей игрой в футболке национальной команды.

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"Когда ты играешь в Лиге чемпионов, люди заметят тебя.

Я видел, как он играл за сборную Украины, это было достаточно впечатляюще. Мне нравится его прямота – если у него есть пространство, он просто бежит на соперников.

Мне всегда нравится, как он играет один на один. Он хороший игрок. Его связывали со многими командами. Посмотрим, чем все закончится", – заявил француз изданию HITC.