Швед: Таких как Мудрик больше нет

Марьян Швед присоединился к Шахтеру перед нынешним сезоном и уже успел провести несколько матчей рядом с Михаилом Мудриком. Экгравец Селтика рассказал о своих впечатлениях от вингера.

"Таких игроков нет. Он индивидуально очень сильный футболист. Когда Мудрик играет, то за ним смотрят 2-3 соперника. Это легче для нас, его партнеров. Очень важно иметь в команде такого игрока, который берет на себя инициативу и решает матчи. Это показали игры с Лейпцигом и Селтиком. В УПЛ ему немного тяжелее, потому что соперник глубоко садится в оборону".

Рассказал Швед, в какой среде Мудрику было бы легче проявить себя.

"Ему нужно пространство, чтобы достигать своих целей. Но он невероятно сильный игрок. Я много играл с скорыми ребятами, но он с места очень быстро стартует. Я такого не видел", — сказал Швед в интервью Parimatch Ukraine.

Ранее сам Мудрик рассказал, что еще не до конца раскрыл свой потенциал