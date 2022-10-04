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Мудрик: Я далеко не полностью раскрыл свой потенциал

Вингер Шахтера отметился смелым заявлением.
Вчера, 22:29
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
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Футболист донецкого Шахтера Михаил Мудрик поделился своими мыслями в преддверии матча против Реала

По словам вингера, "горняки" не будут снижать свои амбиции, оглядываясь на статус соперника.

"Цели и амбиции, как и на каждый матч, – добиваться результата. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется продемонстрировать лучший футбол и добиться результата.

Следует контролировать всю информацию о соперниках. Ведь если окунуться в это с головой, то тебе будет плохо. Мы смотрели один или два матча Реала – с Осасуной и Атлетико, а еще разные фрагменты игр. Уже мы знаем сильные и слабые стороны этой команды.

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Мудрик отметил, что в данный момент он не находится на пике своих возможностей.

"Считаю, что сейчас раскрыл свой потенциал всего на 20%, мне еще предстоит совершенствовать много игровых и неигровых моментов. Это только начало, меня ждет много работы впереди. Нужно работать еще больше!".

Украинец рассказал, кто по его мнению является ключевым игроком "бланкос".

Лука Модрич – сердце Реала. Это сильный футболист, и от него многое зависит в игре соперника. Я считаю Модрича и других футболистов Реала сильными как индивидуально, так и командно. Следует готовиться, а выйдет ли у нас все - другой вопрос", - приводит слова игрока пресс-служба "горняков".

Источник:ФК Шахтер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Реал Мадрид ЛЧ Михаил Мудрик
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