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Карвахаль - о Шахтере: Ужасно, что в 2022 году команда не может играть в своей стране

Игрок Реала высказался о будущем сопернике в Лиге чемпионов.
Сегодня, 19:40
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images
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Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль прокомментировал предстоящий матч группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"У нас был отличный прошлый сезон в Ла Лиге, сезон со взлетами и падениями в Лиге чемпионов, но нам удалось завоевать трофей. Я не знаю, почему мы не фавориты. Я не рассчитываю коэффициенты для букмекерских контор. Реал входит в четверку или пятерку фаворитов. Мы знаем, как сложно выиграть это соревнование. Я не думаю, что кто-то, кто противостоит нам, не видит в нас потенциальных чемпионов.

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Ужасно, что в 2022 году мы все оказались в такой ситуации, что команда не может играть в своей стране, происходит отток местных игроков. Наблюдать за тем, как Шахтер, набравший четыре очка в двух матчах Лиги чемпионов, борется и дает надежду, даже если есть всего несколько шансов, важно для их страны. Хорошо, что с помощью футбола они ищут выход из сложившейся ситуации", - приводит слова Карвахаля официальный сайт Реала.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал - Шахтер состоится в среду, 5 октября, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Шахтер.

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