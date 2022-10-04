iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

С Луниным, но без Куртуа и Себальоса: Реал опубликовал заявку на матч с Шахтером

Мадридцы назвали игроков, которые будут в обойме у Анчелотти в игре против донецкой команды.
Сегодня, 16:41
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
0 0 0

Реал объявил заявку на матч 3-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Вратари: Лунин, Лопес, Канисарес 

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Одриосола, Рюдигер, Менди 

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Васкес, Тчуамэни 

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано

Отметим, голкипер Тибо Куртуа и хавбек Дани Себальос пропустят данную встречу из-за травм. 

Напомним, матч Реал – Шахтер состоится в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Реал Мадрид
0 0 0

Статьи по теме

"Будем без Куртуа": Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в Реале перед матчем с Шахтером "Будем без Куртуа": Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в Реале перед матчем с Шахтером
"Столкнемся с серьезным соперником": Анчелотти оценил будущий матч с Шахтером "Столкнемся с серьезным соперником": Анчелотти оценил будущий матч с Шахтером
Украинские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы и Лиги конференций Украинские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча украинцев Monte против Outsiders Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча украинцев Monte против Outsiders
Помочь журналистам

Видео

Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Лига Европы18:58
Украинские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Лига Чемпионов18:22
"Будем без Куртуа": Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в Реале перед матчем с Шахтером
Лига Чемпионов17:50
"Столкнемся с серьезным соперником": Анчелотти оценил будущий матч с Шахтером
Киберспорт17:35
Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча украинцев Monte против Outsiders
Украина17:23
Экс-легионер Динамо: Я провел прекрасное время в клубе, больно смотреть на то, что сейчас происходит в Украине
Лига Чемпионов16:53
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов16:41
С Луниным, но без Куртуа и Себальоса: Реал опубликовал заявку на матч с Шахтером
Лига Европы16:13
Бойко, Ванат и Диалло отправились с Динамо на матч против Ренна
Европа15:47
Агуэро вместе с известным тиктокером продемонстрировал лайфхак с переливанием кофе
Европа15:19
Хави: Лигу чемпионов не всегда выигрывает сильнейший
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK