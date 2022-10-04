С Луниным, но без Куртуа и Себальоса: Реал опубликовал заявку на матч с Шахтером
Мадридцы назвали игроков, которые будут в обойме у Анчелотти в игре против донецкой команды.
Реал объявил заявку на матч 3-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.
Вратари: Лунин, Лопес, Канисарес
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Одриосола, Рюдигер, Менди
Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Васкес, Тчуамэни
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано
Отметим, голкипер Тибо Куртуа и хавбек Дани Себальос пропустят данную встречу из-за травм.
Напомним, матч Реал – Шахтер состоится в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Шахтер.