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Звезда Ливерпуля получила серьезную травму

Луис Диас вылетел с повреждением до декабря.
Сегодня, 09:20
Луис Диас
Луис Диас
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Колумбийский вингер Ливерпуля Луис Диас получил серьезную травму в матче с Арсеналом.

Как сообщает BBC, футболист выбыл с повреждением на ближайшие 7-8 недель.

Это значит, что Диас не выйдет на поле как минимум до декабря этого года.

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Стоит отметить, что травма не влияет на возможность игрока сыграть на Мундиале, ведь Колумбия не прошла на ЧМ.

В нынешнем сезоне вингер сыграл в 12 матчах, отметившись четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль Луис Диас
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