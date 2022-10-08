iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года

Артур Мело, судя по всему, рискует более ни разу не выйти на поле в футболке мерсисайдцев.
Вчера, 23:07
Артур Мело
Артур Мело
0 0 0

Полузащитник Ливерпуля Артур Мело выбыл с повреждением на длительный срок.

Как сообщает The Athletic, бразилец в ближайшее время перенсет операцию.

Срок востановления игрока займет от трех до четырех месяцев.

Читай также: Банда наркоторговцев захватила бывший дом звезды Ливерпуля, создав там фабрику по производству каннабиса

Таким образом, футболист, находящийся в распоряжении "красных" в аренде, может провести всего 3 матча за клуб.

Стоит сказать, что права на бразильского игрока принадлежат туринскому Ювентуса, куда он перешел из каталонской Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль артур
0 0 0

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Украина00:56
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина00:54
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол00:35
ПСЖ в меньшинстве не смог победить Реймс
Европа00:05
Реал с Луниным в сухую переиграл Хетафе
Вчера, 23:43
Киберспорт23:43
B8 потеряли шансы квалифицироваться на Major в Рио
Европа23:36
Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно уступил Вестерло
Европа23:07
Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года
НБА22:56
Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом
Европа22:48
Гвардиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ
НБА22:30
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK