Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года

Артур Мело, судя по всему, рискует более ни разу не выйти на поле в футболке мерсисайдцев.

Полузащитник Ливерпуля Артур Мело выбыл с повреждением на длительный срок.

Как сообщает The Athletic, бразилец в ближайшее время перенсет операцию.

Срок востановления игрока займет от трех до четырех месяцев.

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Таким образом, футболист, находящийся в распоряжении "красных" в аренде, может провести всего 3 матча за клуб.

Стоит сказать, что права на бразильского игрока принадлежат туринскому Ювентуса, куда он перешел из каталонской Барселоны.