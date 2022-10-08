Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года
Артур Мело, судя по всему, рискует более ни разу не выйти на поле в футболке мерсисайдцев.
Полузащитник Ливерпуля Артур Мело выбыл с повреждением на длительный срок.
Как сообщает The Athletic, бразилец в ближайшее время перенсет операцию.
Срок востановления игрока займет от трех до четырех месяцев.
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Таким образом, футболист, находящийся в распоряжении "красных" в аренде, может провести всего 3 матча за клуб.
Стоит сказать, что права на бразильского игрока принадлежат туринскому Ювентуса, куда он перешел из каталонской Барселоны.