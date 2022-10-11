Нойер пропустит матч Лиги чемпионов с Викторией

Бавария лишилась еще одного ключевого футболиста в преддверии матча с Викторией Пльзень в ЛЧ.

Как сообщает Bild, матч пропустит основной голкипер "красных" Мануель Нойер.

У вратаря повреждения плечевого сустава. Немец пропустил последнюю тренировку своей команды.

Читай также: Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов

Напомним, матч Виктория - Бавария пройдет завтра, 12 октября, в 22:00 по киевскому времени.