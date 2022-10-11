Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов

Маттейс де Лигт и Альфонсо Дэвис не сыграют с Викторией Пльзень

Футболисты мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт и Альфонсо Дэвис получили повреждение в последнем матче команды.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, характер травм не позволит нидерландцу и канадцу сыграть в игре ЛЧ против Виктории Пльзень.

Также заявляется, что под вопросом участие в противостоянии игрока группы атаки "красных" Сержа Гнабри. Решение будет принято в течении этого дня.

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Напомним, Бавария сыграет с Викторией в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов завтра, 12 октября, в 22:00 по Киеву в Пльзене.