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Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов

Маттейс де Лигт и Альфонсо Дэвис не сыграют с Викторией Пльзень
Сегодня, 13:10
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
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Футболисты мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт и Альфонсо Дэвис получили повреждение в последнем матче команды.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, характер травм не позволит нидерландцу и канадцу сыграть в игре ЛЧ против Виктории Пльзень.

Также заявляется, что под вопросом участие в противостоянии игрока группы атаки "красных" Сержа Гнабри. Решение будет принято в течении этого дня.

Читай также: Хавбек Баварии не сыграет с Викторией в рамках Лиги чемпионов

Напомним, Бавария сыграет с Викторией в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов завтра, 12 октября, в 22:00 по Киеву в Пльзене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ЛЧ Бавария Мюнхен
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