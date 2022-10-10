Хавбек Баварии не сыграет с Викторией в рамках Лиги чемпионов

Коронавирус внес свои правки в заявку мюнхенцев.

Атакующий полузащитник Баварии Джамал Мусиала заразился коронавирусом. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Мюнхенский клуб, что у 19-летнего немца положительный тест на COVID-19. Игрок изолировался у себя дома. Это значит, что он точно не сыграет с Викторией Пльзень в среду, 12 октября, в матче Лиги чемпионов.

Однако, есть вероятность, что Мусиала сможет вернуться к воскресной игре Бундеслиги против Фрайбурга.

В текущем сезоне на счету немца 5 голов и 4 ассиста в 8 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч ЛЧ против Бенфики.