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Хавбек Баварии не сыграет с Викторией в рамках Лиги чемпионов

Коронавирус внес свои правки в заявку мюнхенцев.
Сегодня, 14:38
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images
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Атакующий полузащитник Баварии Джамал Мусиала заразился коронавирусом. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Мюнхенский клуб, что у 19-летнего немца положительный тест на COVID-19. Игрок изолировался у себя дома. Это значит, что он точно не сыграет с Викторией Пльзень в среду, 12 октября, в матче Лиги чемпионов.

Однако, есть вероятность, что Мусиала сможет вернуться к воскресной игре Бундеслиги против Фрайбурга.

В текущем сезоне на счету немца 5 голов и 4 ассиста в 8 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч ЛЧ против Бенфики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария джамал мусиала
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