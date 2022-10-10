Месси пропустит матч ЛЧ против Бенфики
Аргентинец все еще не восстановился от травмы.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает клубный сайт.
35-летний аргентинец, пропустивший матч с Реймсом (0:0) из-за травмы, не принимал участия в сегодняшнем занятии парижан. Таким образом, футболист не сыграет во вторник против Бенфики в рамках Лиге чемпионов.
Отметим, у Месси выявлена контрактура икроножной мышцы, ввиду чего ПСЖ не будет рисковать его здоровьем и выпускать до полного восстановления.
В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что ПСЖ попытается летом подписать Обамеянга.