Месси пропустит матч ЛЧ против Бенфики

Аргентинец все еще не восстановился от травмы.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает клубный сайт.

35-летний аргентинец, пропустивший матч с Реймсом (0:0) из-за травмы, не принимал участия в сегодняшнем занятии парижан. Таким образом, футболист не сыграет во вторник против Бенфики в рамках Лиге чемпионов.

Отметим, у Месси выявлена контрактура икроножной мышцы, ввиду чего ПСЖ не будет рисковать его здоровьем и выпускать до полного восстановления.

В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ попытается летом подписать Обамеянга.