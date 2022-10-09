ПСЖ попытается летом подписать Обамеянга

ПСЖ интересен форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Парижский клуб хочет подписать 33-летнего габонца следующим летом. Сам футболист был бы не против перехода в ПСЖ, так как считает, что сможет не только хорошо подзаработать под занавес карьеры, но и поиграть в комфортом для себя чемпионате.

Напомним, Обамеянг играл под руководством нынешнего наставника ПСЖ Кристофа Гальтье во время выступлений в Сент-Этьене.

В текущем сезоне на счету форварда лондонского клуба 1 гол в 1 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Обамеянг посетил показ мод в Милане, где удивил своим нарядом.