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ПСЖ попытается летом подписать Обамеянга

Габонец попал в сферу интересов парижского клуба.
Сегодня, 13:51
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
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ПСЖ интересен форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Парижский клуб хочет подписать 33-летнего габонца следующим летом. Сам футболист был бы не против перехода в ПСЖ, так как считает, что сможет не только хорошо подзаработать под занавес карьеры, но и поиграть в комфортом для себя чемпионате.

Напомним, Обамеянг играл под руководством нынешнего наставника ПСЖ Кристофа Гальтье во время выступлений в Сент-Этьене.

В текущем сезоне на счету форварда лондонского клуба 1 гол в 1 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Обамеянг посетил показ мод в Милане, где удивил своим нарядом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Пьер-Эмерик Обамеянг
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