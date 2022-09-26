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Футбол

Произвел фурор: Обамеянг посетил показ мод в Милане, где удивил своим нарядом

Габонец внимательно следит за последними изменениями в моде.
Сегодня, 11:16
Пьер-Эмерик Обамеянг с женой и Ким Кардашьян / The Sun/thesun.co.uk
Пьер-Эмерик Обамеянг с женой и Ким Кардашьян / The Sun/thesun.co.uk
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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в летнее трансферное окно перебрался в лондонский Челси, уйдя из Барселоны. Габонец еще привыкает к новой команде, однако продолжает следить за развитием моды.

Футболист во время международной паузой отправился в Милан (Италия) вместе с женой, чтобы посетить показ моды Dolce & Gabbana SS23.

Обамеянг с супругой на мероприятии удивили окружающих своим прикидом. Они произвели фурор, появившись на публике в черно-белых костюмах с несколькими логотипами Dolce & Gabbana.

Пара попала под вниманием представителей СМИ, которые также не постеснялись сделать фотографии.

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Примечательно, что на следующий день пара посетила следующий показ мод, где встретились с мировой знаменитостью Ким Кардашьян. Они сделали памятную фотографию.

"Спасибо Дольче Габбана и Ким Кардашьян за то, что пригласили нас вчера вечером. Это был потрясающий опыт!", - написал габонец в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара объявила о расставании с Икарди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры мода Пьер-Эмерик Обамеянг
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