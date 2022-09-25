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Неймар отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Мбаппе

Бразилец умалчивает о конфликте.
Сегодня, 18:57
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Неймар отказался отвечать на вопрос об отношениях с форвардом клуба Килианом Мбаппе.

Данный вопрос бразильцу задал парижский журналист Оджора Бабатунде после товарищеского матча сборной Бразилии с Ганой (3:0).

– Какие у вас отношения с Мбаппе?

– Я не понимаю вопрос.

– Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?

– Пффф, я не хочу отвечать, – сказал Неймар.

Отметим, в матче с Ганой бразилец отметился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Месси пытался решить конфликт между Неймаром и Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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