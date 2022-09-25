Неймар отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Мбаппе
Бразилец умалчивает о конфликте.
Нападающий ПСЖ Неймар отказался отвечать на вопрос об отношениях с форвардом клуба Килианом Мбаппе.
Данный вопрос бразильцу задал парижский журналист Оджора Бабатунде после товарищеского матча сборной Бразилии с Ганой (3:0).
– Какие у вас отношения с Мбаппе?
– Я не понимаю вопрос.
– Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?
– Пффф, я не хочу отвечать, – сказал Неймар.
Отметим, в матче с Ганой бразилец отметился двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Месси пытался решить конфликт между Неймаром и Мбаппе.