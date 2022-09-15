Месси пытался решить конфликт между Неймаром и Мбаппе

Лео хотел урегулировать все вопросы между футболистами.

Форвард ПСЖ Лионель Месси пытался решить конфликт Неймара и Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Équipe.

Летом у нападающих парижского возникли противоречия, одной из причин стало то, что Мбаппе стал основным пенальтистом команды. Ввиду этого Месси стал посредником в конфликте одноклубников.

Сам аргентинец нечасто проявляет себя в раздевалке, так как не любит навязывать свои взгляды и идеи другим игрокам, однако решил вмешаться в данную ситуацию.

Источник также отмечает, Месси не стал поучать Неймара и Мбаппе, но попытался снизить напряженность и наладить контакт между ними.

Ранее сообщалось, что Неймар все еще недоволен поведением Мбаппе.