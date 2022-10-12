Экс-наставник Реала отказался возглавить середняк АПЛ
Хулен Лопетеги не станет наставником Вулверхэмптона из-за семейных обстоятельств
Бывший главный тренер Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался от предложения Вулверхэмптона.
Как сообщает Sky Sports, специалист, который был первым в шорт-листе "волков", не возглавил клуб из-за семейных проблем.
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На минувшей неделе Лопетеги был уволен из испанской Севильи из-за неудовлетворительных результатов.
В шорт-лист канидадтов на пост наставника Вулверхэмптона также входят Эусебио ди Франческо, Паулу Фонсека, возглавлявший Шахтер и Рубен Аморим.