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Экс-наставник Реала отказался возглавить середняк АПЛ

Хулен Лопетеги не станет наставником Вулверхэмптона из-за семейных обстоятельств
Сегодня, 14:40
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
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Бывший главный тренер Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался от предложения Вулверхэмптона.

Как сообщает Sky Sports, специалист, который был первым в шорт-листе "волков", не возглавил клуб из-за семейных проблем.

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На минувшей неделе Лопетеги был уволен из испанской Севильи из-за неудовлетворительных результатов.

В шорт-лист канидадтов на пост наставника Вулверхэмптона также входят Эусебио ди Франческо, Паулу Фонсека, возглавлявший Шахтер и Рубен Аморим.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вулверхэмптон испания англия
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