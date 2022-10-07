Худшая команда АПЛ объявила о продлении контракта с главным тренером

Обычно, когда команда проваливает старт сезона, особенно после масштабной летней закупки, многие владельцы клубов отправляют в отставку тренеров, которые не справились с задачей. Но не в данном случае.

Ноттингем Форест на своем официальном сайте объявил о новом соглашении со Стивом Купером. Согласно сделке, 42-летний валлиец будет тренером "лесников" до лета 2025 года.

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025. — Nottingham Forest FC (@NFFC) October 7, 2022

Купер возглавил Ноттингем Форест в сентябре 2021 года. Он привел команду в четвертому месту Чемпионшипа. Он стал первым тренером с 1998 года, который смог вывести "красных" в АПЛ после того, как минимально обыграл Хаддерсфилд в матче плей-офф на Уэмбли.

Напомним, что после восьми сыгранных туров чемпионата Англии Ноттингем Форест занимает последнее место с четырьмя очками в активе. В последней игре чемпионата команда разгромно уступила Лестеру со счетом 0:4.