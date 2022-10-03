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Футбол

Мэддисон привел Лестер к первой победе в сезоне

Феноменальная игра в исполнении лидера "лисов" позволила команде легко расправиться с оппонентом.
Вчера, 23:59
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images
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В понедельник, 3 октября, на Кинг Пауэр Стэдиум закрывали программу девятого тура АПЛ Лестер и Ноттингем Форест. Хозяева поля одержали убедительную разгромную победу со счетом 4:0.

Главным героем данного поединка стал лидер "лисов" Джеймс Мэддисон: 25-летний хавбек оформил дубль и отдал одну голевую передачу на Патсона Дака. Еще одним взятием ворот отличился Харви Барнс, которому ассистировал Джейми Варди.

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Команда под руководством Брендана Роджерса сумела наконец-то завоевать свою первую победу в сезоне, отправив на "дно" турнирной таблицы как раз таки "лесников". У команд одинаковое количество очков, но разница голов сделала свое дело.

Лестер - Ноттингем Форест 4:0
Голы: Мэддисон, 25, 35, Барнс, 27, Дака, 73.

Лестер: Уорд - Кастань, Эванс, Фаэс, Джастин - Ндиди (Сумаре, 46), Мэддисон (Олбрайтон, 85), Тилеманс (Прат, 80), Дьюсбери-Холл, Барнс - Варди (Дака, 62).

Ноттингем Форест: Хендерсон - Уильямс (Орье, 46), Кук, МакКенна, Лоди - Куяте (Фройлер, 46), О'Брайен (Йейтс, 46), Джонсон, Гиббс-Уайт, Лингард (Мангала, 69) - Авонии (Деннис, 62).

Предупреждения: Сумаре, Мэддисон - Уильямс, Куяте, Лингард, Кук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Ноттингем Форест Лестер Сити джеймс мэддисон
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