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Фоден забил 50 голов под руководством Гвардиолы раньше, чем Месси

Возможно, Пеп не просто так заявлял, что англичанин является самым талантливым игроком, которого он когда-либо видел.
Сегодня, 18:19
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images
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Дерби Манчестера завершилось тем, что Манчестер Сити уничтожил Манчестер Юнайтед со счетом 6:3. Это стало возможным, благодаря Эрлингу Холанду и Филу Фодену - оба игрока оформили по хет-трику.

Как сообщает talkSPORT, именно в этом поединке Фоден забил свой 50-й гол под руководством Пепа Гвардиолы. Интересно то, что сделал он это в более молодом возрасте, чем Лионель Месси (Фоден: 22 года, 127 дней, Месси: 22 года, 164 дня).

Еще в июле 2019 года Гвардиола выдал серьезные авансы английскому футболисту, заявив, что он - самый талантливый игрок, которого он когда-либо видел в своей карьере. Возможно, все было не просто так.

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"Горожане" продолжают свою погоню за Арсеналом, который возглавляет таблицу АПЛ - "канониры" опережают своих оппонентов на один балл. В следующем туре Ареснал сыграет с Ливерпулем, а Манчестер Сити примет в гостях Саутгемптон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити Лионель Месси Пеп Гвардиола Фил Фоден
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