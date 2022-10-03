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Манчестер Сити близок к продлению контракта с главным талантом клуба

Фоден подпишет новое соглашение до 2027 года.
Сегодня, 12:22
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images
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Манчестер Сити близок к продлению контракта с хавбеком Филом Фоденом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

В стане "горожан" надеются, что англичанин подпишет соглашение сроком до 2027 года уже на этой неделе. Сторонам осталось согласовать последние детали, после чего клуб официально объявит о договоренности.

Напомним, действующий контракт Фодена с Манчестер Сити рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего полузащитника 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал готов выложить 50 миллионов евро за защитника Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Фил Фоден
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