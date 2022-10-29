Буяльский провел юбилейный матч в карьере
Поединок против АЕКа стал для хавбека 300-ым на професссиональном уровне.
Матч против кипрского АЕКа ознаменовался для Виталия Буяльского круглой цифрой.
Украинский полузащитник провел 300-ый матч в карьере футболиста.
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Дебютировал на профессиональном уровне хавбек в сезоне-2011/12 матчем Кубка Украины с Кременем.
Всего же на счету Буяльского 75 матчей в еврокубках, 189 - в УПЛ, 21 - в Кубке Украины, 6 - в Суперкубке и 9 за сборную