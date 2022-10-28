Гол в ворота Динамо признан лучшим в пятом туре Лиги Европы
Футболист АЕКа отметился прекрасным ударом.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Динамо встретилось с АЕКом из Ларнаки.
Команды выдали результативный матч, забив на двоих шесть голов, один из которых получился особенно красивым.
Забитый мяч Омри Альтмана был признан лучшим по итогам недели во втором по значимости еврокубке.
🥁 Your #UEL Goal of the Week is... ⚽️@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/5BmPkCEJwG— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 28, 2022
Напомним, Динамо Киев не смогло победить АЕК из Ларнаки, лишившись шансов на евровесну.