Гол в ворота Динамо признан лучшим в пятом туре Лиги Европы

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Динамо встретилось с АЕКом из Ларнаки.

Команды выдали результативный матч, забив на двоих шесть голов, один из которых получился особенно красивым.

Забитый мяч Омри Альтмана был признан лучшим по итогам недели во втором по значимости еврокубке.

Напомним, Динамо Киев не смогло победить АЕК из Ларнаки, лишившись шансов на евровесну.