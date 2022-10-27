Динамо потеряло все шансы на выход в Лигу конференций

"Бело-синие" самостоятельно закрыли для себя путь в еврокубковую весну.

Киевское Динамо играло с АЕК Ларнака в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Поединок получился напряженным, киприоты дважды выходили вперед, однако украинцы сумели отыграть дефицит в два гола, сыграв вничью 3:3.

На дубль в исполнении Омри Альтмана и гол Рафы Лопеса киевляне сумели ответить своим дублем Дениса Гармаша и дебютнім голом Владислава Ваната.

После двухматчевого противостояния с французским Ренном "бело-синие" прекратили борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Теперь же, не сумев обыграть прямого конкурента, до этого проиграв первую встречу, команда Мирчи Луческу потеряла всякие шансы на выход даже в Лигу конференций.

После пяти туров группового этапа Динамо заработало всего одно очко, в то время как АЕК за счет победы и ничьей в очных встречах с украинским коллективом набрал четыре балла. Киевляне не имеют возможности обойти коллектив из Ларнаки, даже при равенстве очков.