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Динамо потеряло все шансы на выход в Лигу конференций

"Бело-синие" самостоятельно закрыли для себя путь в еврокубковую весну.
Сегодня, 21:42
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо играло с АЕК Ларнака в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Поединок получился напряженным, киприоты дважды выходили вперед, однако украинцы сумели отыграть дефицит в два гола, сыграв вничью 3:3.

На дубль в исполнении Омри Альтмана и гол Рафы Лопеса киевляне сумели ответить своим дублем Дениса Гармаша и дебютнім голом Владислава Ваната.

После двухматчевого противостояния с французским Ренном "бело-синие" прекратили борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Теперь же, не сумев обыграть прямого конкурента, до этого проиграв первую встречу, команда Мирчи Луческу потеряла всякие шансы на выход даже в Лигу конференций.

После пяти туров группового этапа Динамо заработало всего одно очко, в то время как АЕК за счет победы и ничьей в очных встречах с украинским коллективом набрал четыре балла. Киевляне не имеют возможности обойти коллектив из Ларнаки, даже при равенстве очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев аек ларнака
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