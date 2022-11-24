Бразилия - Сербия прогноз на матч чемпионата мира 24.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 24 ноября, состоится второй матч первого тура группы G чемпионата мира. В очной встрече сойдутся сборные Бразилии и Сербии.

Бразильцы и сербы будут закрывать пятый игровой тур мундиаля - игра состоится в 21:00 по киевскому времени. Матч пройдет в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик.

Коэффициенты и ставки на матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 Бразилия - Сербия 24 ноября 2022 года

Очевидно, что сборная Бразилии является фаворитом любой группы, в которую она попадает. Эта же традиция продолжилась и в Катаре, где они попали в квартет с Сербией, Камеруном и Швейцарией.

И если от сербов никто не ожидает сенсации (что, очевидно, сыграет им на руку), от бразильцев ожидают доминирующей игры на протяжении всех этапов турнира.

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния являются "пентакампеоны".

победа Бразилии - 1,49

ничья - 4,7

победа Сербии 7,1

Статистика противостояния Бразилии и Сербии

Нельзя сказать, что бразильцы и сербы слишком уж часто встречаются друг с другом на футбольном поле - всего два поединка за все время.

Но даже в таком случае "селесао" смогли стать лидерами противостояния - именно представитель Южной Америки выиграл оба матча.

Бразилия - Сербия

2 Победы 0

3 Голы 0

Первая встреча состоялась 6 июня 2014 года. Тогда Бразилия завершала подготовку к домашнему чемпионату мира, победив в товарищеской игре со счетом 1:0. Единственный гол на счету Фреда (тот, который нападающий).

Во второй и последний раз эти две сборные встретились на чемпионате мира-2018. В рамках третьего матча группового этапа бразильцы обыграли сербов (2:0), что позволило им выйти из группы с первого места. Примечательно, что тогда вместе с ними в одном квартете вновь была Швейцария.

Сербия - Бразилия 0:2

Голы: Паулиньо, 36, Тьяго Силва, 68.

Сербия: Стойкович - Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов - Матич, Милинкович-Савич, Тадич, Льяич (Живкович, 75), Костич (Радоньич, 82) - Митрович (Йович, 89).

Бразилия: Алиссон - Вагнер, Тьяго Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис, 10) - Паулиньо (Фернандиньо, 66), Каземиро, Виллиан, Коутиньо (Ренато Аугусто, 80), Неймар - Жезус.

Предупреждения: Льяич, Матич, Митрович.

После этого матча Сербия отправилась домой, а Бразилия сначала обыграла Мексику (2:0) в 1/8 финала, чтобы затем проиграть бельгийцам в четвертьфинале со счетом 1:2.