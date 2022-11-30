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Очередное достижение: Фонд Пеле наградил Роналду особой наградой

Португальский футболист был награжден за свою благотворительность.
Сегодня, 14:25
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду от фонда легендарного бразильского футболиста Пеле.

Бразильский футболист сообщил о том, что его фонд учредил награды для тех, кто "привержен благотворительности и влияет на общество, помогая детям и расширяя их возможности посредством усилий в области образования, борьбы с бедностью или здравоохранения".

37-летний португалец стал обладателем награды Três Corações. Форвард получил награду за "выдающиеся достижения на поле и вне его, которые сопровождаются его бесконечной приверженностью проблемам детей"

Напомним, недавно Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду, ввиду чего сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Роналду подпишет с Аль-Насром контракт на полмиллиарда евро.

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