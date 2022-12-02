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На ЧМ-2026 могут отказаться от идеи с группами из трех команд

Организаторы не могут определиться с форматом.
Сегодня, 13:18
68-й Конгресс ФИФА / Getty Images
68-й Конгресс ФИФА / Getty Images

Организаторы ЧМ-2026 рассматривают возможность отказаться от формата с 16 группами по 3 команды в каждой и вернуться к классическому. В таком случае нас ждут хорошо знакомые группы по четыре команды.

Планируется сделать ЧМ с 48 командами, которые будут разделены на 16 групп по 3 сборных в каждой. Первое и второе места в группе проходят в плей-офф. Но эта идея не получила большой поддержки, поскольку при таком формате в последнем туре могут возникнуть некоторые проблемы. Во-первых, команды могут разыграть выгодный обеим сторонам "договорняк", а во-вторых, если одна из команд проиграет первые две встречи, то финальный тур просто определит место двух других сборных в плей-офф.

Организаторы учли критику, и сейчас обсуждаются возвращение к классическому формату, об этом сообщает The Guardian.

Издание подчеркивает, что среди организаторов нет общего мнения относительно группового этапа, поэтому решение будет принято в течение нескольких месяцев.

Но уже нет сомнений, что в следующем мундиале примут участие 48 сборных. Это увеличит общее количество матчей с 80 до 104. У этого решения также немало противников, некоторые аналитики считают, что допуск более слабых команд на турнир снизит его общее качество и эмоциональность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2026

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