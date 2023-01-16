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Клопп высказался о кризисе Ливерпуля

Наставник "красных" признал, что поставленные задачи не выполняются.
Сегодня, 19:29
Юрген Клопп
Юрген Клопп

Юрген Клопп провел пресс-конференцию перед переигровкой 1/32 финала Кубка Англии с Вулверхэмптоном.

Главный тренер Ливерпуля поделился мыслями о текущей форме клуба. Немец отметил, что его коллектив не справляется с задачами на сезон.

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"Мы смотрим на эту ситуацию со стороны. Если бы у нас были доступные решения, то, конечно же, мы бы пригласили новых игроков, чтобы они помогли. Но у нас есть текущий состав и мы не выполняем поставленные задачи.

Я не могу сидеть здесь и всех обвинять. Я несу ответственность за выступления игроков. Это моя главная задача.

У нас не слишком малый состав, просто у нас есть игроки, которые сейчас недоступны. Подходящий ли сейчас момент для усиления? Я не знаю. Я не могу менять свой ответ каждую неделю, потому что ситуация не меняется, даже после очередного поражения", - сказал Клопп.

В последних шести матчах у Ливерпуля лишь две победы, три проигрыша и одна ничья. "Красные" занимают в АПЛ 9 место.

Переигровка 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль - Вулверхэмптон пройдет завтра, 17 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.


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