Александр-Арнольд прокомментировал кризис Ливерпуля

Футболист считает, что фанаты и эксперты слишком много требуют от клуба.

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд поделился мыслями о текущей форме команды.

По словам англичанина, "красные" стали заложниками своих предыдущих успехов.

"Есть определенный уровень ожиданий от нас. Это почти как стать жертвой собственного успеха. Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Нужно выработать стабильность, но мы тоже от себя этого ждем.

Мы не слишком довольны тем, как складывается этот сезон, но впереди еще много времени. Не думаю, что мы прошли хотя бы половину пути. Впереди долгий путь.

Придет время, все станет на свои места, и мы вернемся туда, где мы были и должны быть. Когда это произойдет, все будут счастливы. Это лишь вопрос времени", - приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.

Cтоит отметить, что после 17 сыгранных туров коллектив Юргена Клоппа идет на 7 месте, не оправдывая ожиданий. На счету Ливерпуля 28 пунктов.

Сегодня, 14 января, мерсисайдцы сыграют с Брайтоном Роберто де Дзерби. Матч начнется в 17:00 по Киеву.