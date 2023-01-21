Экс-тренер Южной Кореи опередил Шевченко и Джераррда в борьбе за пост наставника Польши
Паулу Бенту сменит одну сборную на другую
На пост гглавного тренера сборной Польши появился очевидный фаворит.
Как сообщают местные СМИ, футбольной союз Польши договорились с кандидатурой Паулу Бенту. Представление португальского специалиста в новой должности должно пройти на следующей неделе.
Ранее Бенту возглавлял сборную Южной Кореи, с которой прошел в 1/8 чемпионата мира. "Кадра" также прошла в 1/8 финала прошедшего мундиаля во главе с Чеславом Михневичем.
Стоит отметить, что португалец в борьбе за эту должность Бенту опередил нескольких специалистов, в числе которых Андрей Шевченко и Стивен Джеррард.
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