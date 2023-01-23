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Футбол

Cборная Нидерландов презентовала нового тренера

На пост наставника "оранжевых" вернулся Рональд Куман.
Сегодня, 18:03
Рональд Куман
Рональд Куман

Сборная Нидерландов объявила о назначении на пост тренера Рональда Кумана.

Куман вернулся в национальную команду. Специалист возглавлял ее с 2018 по 2020 год.

"Я был в таких местах, где не знал пути. Здесь я чувствую себя как дома. Будет немного легче найти дорогу, потому что я знаю, как я хочу.

Подбор игроков немного изменился, но здесь по-прежнему много ребят, с которыми мы работали в период с 2018 по 2020 год.

Эта работа - почетная, думаю, я уже говорил об этом в своей презентации в 2018 году. Я счастлив и горд, что у меня снова есть такая возможность", - заявил Куман.

Напомним, ранее хавбек Барселоны поблагодарил Кумана за предоставленный ему шанс в основе клуба.


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