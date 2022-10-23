Гави: Всегда буду благодарен Куману за то, что он дал мне шанс

Полузащитник каталонской Барселоны Гави поделился мыслями о экс-наставнике клуба Рональде Кумане.

Испанский футболист заявил, что благодарен бывшему тренеру за то, что он дал ему шанс в основном составе.

"С Хетафе Куман дал мне возможность, и я всегда буду благодарен ему за то, чему он научил меня".

Также хавбек рассказал, когда впервые почувствовал давление на свою персону, играя в футбол.

На Сан-Сиро перед матчем с Италией в полуфинале Лиги наций. Я очень нервничал, и мои ноги дрожали, но как только начался матч, мне стало комфортно", - заявил испанец для France Football.

Напомним, ранее французское издание признало Гави лучшим молодым игроком года.