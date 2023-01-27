Вингер Динамо: Я обещаю, что буду отдавать все силы ради ромба на серце

Вингер киевского Динамо Назар Волошин поделился своими эмоциями от нового контракта с клубом.

По словам украинца, он очень рад получить возможность закрепиться в составе родной команды.

"Контракт с Динамо для меня всегда был мечтой детства. Идя на свои первые тренировки, я представлял, как однажды выйду на поле защищать цвета родного клуба. Невозможно передать словами, насколько искренне я рад, что клуб поверил в мои силы и предложил продолжить сотрудничество.

Я обещаю болельщикам, тренерскому штабу, всей команде и руководству, что от первой и до последней минуты тренировочного или игрового процесса буду отдавать все силы, делать все возможное и невозможное ради ромба на сердце! Но одних стараний и веры было бы мало, чтобы реализовать эту мечту. Если бы наши воины-герои не отстаивали нашу украинскую землю в ужасной войне с российским агрессором, я не смог бы заниматься любимым делом в родной команде.

Спасибо ВСУ за эту возможность! Слава Украине! Вперед, Динамо! - написал он

В первой части чемпионата Украины игрок выступал за Кривбасс. На счету футболиста 13 матчей и 4 гола.

Напомним, ранеестали известны детали контракта Волошина.