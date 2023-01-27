Динамо объявило о продлении контракта с молодым талантом

Назар Волошин связал свое будущее с киевлянами.

Киевское Динамо начало работу направленную на улучшение будущего клуба.

"Бело-синие" продлили контракт с Назаром Волошиным. Договор с украинцем подписан на 4 года. Зарплата игрока не сообщается.

Волошин является воспитанником киевлян. На данный момент он не дебютировал за основную команду клуба.

В первой части сезона Волошин выступал за криворожский Кривбасс. На его счету 13 матчей, в которых он забил 4 гола.

Напомним, ранее Динамо объявило о возвращении еще одного футболиста из аренды.