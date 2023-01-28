iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Арсенал: обзор и результат матча Кубка Англии 27.01.2023

Пеп Гвардиола превзошел своего ученика в лице Микеля Артеты.
Сегодня, 00:07
Натан Аке и Джек Грилиш
Натан Аке и Джек Грилиш

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити встретился с Арсеналом.

Данная встреча должна была стать "разогревом" перед встречей претендентов на чемпионство в рамках АПЛ через несколько недель, но ожидания несполна оправдались.

Команды вышедшие на поле в неполностью основных составах показали не лучший уровень игры. В матче было больше борьбы, чем острых моментов, что и призвело к тому, что исход был решен благодаря одному эпизоду.

Единственный гол в матче на свой счет записал центрбэк "горожан" Нэйтан Аке. Мяч был забит на 64 минуте.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко вышел на поле по ходу второго тайма, но ничем не смог помочь своей команде.

Соперник коллектива Пепа Гвардиолы станет известен позже, а именно после того, как будут сыграны все матчи этой стадии.

Статистика матча Кубка Англии Манчестер Сити - Арсенал

Манчестер Сити - Арсенал 1:0

Голы: Аке, 64

Удары: 8 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 9 - 14
Атаки: 87 - 102

Манчестер Сити: Ортега - Льюис (Уокер, 58), Аканджи, Стоунз (Лапорт, 45+4), Аке - Гюндоган, Родри, де Брюйне (Силва, 75) - Марез (Альварес, 57), Холанд, Грилиш

Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Габриэль, Тирни (Зинченко, 66) - Джака, Партей (Локонга, 46) - Сака (Эдегор, 74), Виейра, Троссар (Мартинелли, 66) - Нкетиа.

Предупреждения: Гюндоган - Холдинг, Зинченко


Статьи по теме

Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января
Костюк вошла в историю, ранний вылет Ястремской и выступление Крутых: Итоги Украины на Australian Open-2023 Костюк вошла в историю, ранний вылет Ястремской и выступление Крутых: Итоги Украины на Australian Open-2023
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Зинченко за 25 минут против Сити успел стать лидером матча по одному показателю Зинченко за 25 минут против Сити успел стать лидером матча по одному показателю
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров

Последние новости

Европа01:20
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января
Теннис01:00
Костюк вошла в историю, ранний вылет Ястремской и выступление Крутых: Итоги Украины на Australian Open-2023
Украина00:57
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа00:47
Зинченко за 25 минут против Сити успел стать лидером матча по одному показателю
Украина00:34
Трансферы УПЛ: Рух подписал одного бразильца, Львов расстался другим
Футбол00:07
Манчестер Сити прошел в следующий раунд Кубка Англии, победив Арсенал с Зинченко
Вчера, 23:29
Футбол23:29
РБ Лейпциг приблизился к Баварии благодаря победе над Штутгартом
Европа23:06
Жирона рассталась с двумя конкурентами Цыганкова
Формула 122:59
Альфа Ромео сменила спонсора и название команды
Футбол22:40
Вингер Динамо: Я обещаю, что буду отдавать все силы ради ромба на серце
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK