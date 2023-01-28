Манчестер Сити - Арсенал: обзор и результат матча Кубка Англии 27.01.2023

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити встретился с Арсеналом.

Данная встреча должна была стать "разогревом" перед встречей претендентов на чемпионство в рамках АПЛ через несколько недель, но ожидания несполна оправдались.

Команды вышедшие на поле в неполностью основных составах показали не лучший уровень игры. В матче было больше борьбы, чем острых моментов, что и призвело к тому, что исход был решен благодаря одному эпизоду.

Единственный гол в матче на свой счет записал центрбэк "горожан" Нэйтан Аке. Мяч был забит на 64 минуте.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко вышел на поле по ходу второго тайма, но ничем не смог помочь своей команде.

Соперник коллектива Пепа Гвардиолы станет известен позже, а именно после того, как будут сыграны все матчи этой стадии.

Статистика матча Кубка Англии Манчестер Сити - Арсенал

Манчестер Сити - Арсенал 1:0

Голы: Аке, 64

Удары: 8 - 5

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 9 - 14

Атаки: 87 - 102

Манчестер Сити: Ортега - Льюис (Уокер, 58), Аканджи, Стоунз (Лапорт, 45+4), Аке - Гюндоган, Родри, де Брюйне (Силва, 75) - Марез (Альварес, 57), Холанд, Грилиш

Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Габриэль, Тирни (Зинченко, 66) - Джака, Партей (Локонга, 46) - Сака (Эдегор, 74), Виейра, Троссар (Мартинелли, 66) - Нкетиа.

Предупреждения: Гюндоган - Холдинг, Зинченко