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Бавария - Айнтрахт: обзор и результат матча чемпионата Германии 28.01.2023

Ситуация в чемпионате для "красных" продолжает ухудшаться.
Вчера, 21:42
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт

В рамках чемпионата Германии Бавария встретилась с Айнтрахтом. Мюнхенцы снова показали не лучшую игру, что призвело к плохим последствиям.

Матч для "красных" начался достаточно неплохо. Лерой Сане открыл счет в матче, обеспечив неплохой задел.

Впрочем, после перерыва коллектив Юлиана Нагельсмана потерял бдительность чем и воспользовались "орлы". Рандал Коло Муани, являющийся одним из открытий текущего чемпионата, сравнял счет. На этом команды и остановились, расписав голевую ничью.

После 18 туров Бавария занимает 1 место, набрав 37 очков, всего на один пункт от мюнхенцев отстает Унион. Франкфурт также не далеко, но он имеет 32 балла и находится на 5 позиции.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Айнтрахт 

Бавария - Айнтрахт 1:1

Голы: Сане, 34 - Коло Муани, 69

Удары: 14 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 6 - 4
Атаки: 168 - 68

Бавария: Зоммер - Станишич (Забитцер, 90), Упамекано, де Лигт, Дэвис - Киммих - Сане (Гравенберх, 70), Мюллер, Мусиала, Коман (Гнабри, 70) - Шупо-Мотинг (Тель, 77)

Айнтрахт: Трапп - Тута, Хасебе, Ндика - Бута, Роде (Камада, 64), Соу, Кнауфф - Линдстрём (Борре, 64), Гетце (Якич, 85) - Коло Муани (Алиду, 90+3).

Предупреждения: де Лигт, Зоммер, Упамекано - Борре


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