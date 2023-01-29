Вингер Барселоны пропустит 1/16 финала ЛЕ
Усман Дембеле не сыграет с Манчестер Юнайтед.
Накануне вингер Барселоны Усман Дембеле в матче с Жироной.
СМИ стали известны сроки восстановления француза. Футболист, видимо, пропустит около шести недель.
Это значит, что Дембеле пропустит оба матча 1/16 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
"Сине-гранатовые" сыграют с "красными дьяволами" 16 и 23 февраля соответственно.
Напомним, ранееБарселона попыталась подписать хавбека действующего обладателя Лиги Европы.