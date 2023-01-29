iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вингер Барселоны пропустит 1/16 финала ЛЕ

Усман Дембеле не сыграет с Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 14:45
Усман Дембеле
Усман Дембеле

Накануне вингер Барселоны Усман Дембеле в матче с Жироной.

СМИ стали известны сроки восстановления француза. Футболист, видимо, пропустит около шести недель.

Это значит, что Дембеле пропустит оба матча 1/16 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

"Сине-гранатовые" сыграют с  "красными дьяволами" 16 и 23 февраля соответственно.

Напомним, ранееБарселона попыталась подписать хавбека действующего обладателя Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы травма

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Вратарь сборной Саудовской Аравии "вырубил" партнера в матче с Аргентиной Вратарь сборной Саудовской Аравии "вырубил" партнера в матче с Аргентиной
Стало известно, сколько пропустит Нкунку из-за травмы накануне ЧМ-2022 Стало известно, сколько пропустит Нкунку из-за травмы накануне ЧМ-2022
Хави: Роналду по-прежнему может делать разницу Хави: Роналду по-прежнему может делать разницу
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Европа15:57
Сассуоло сенсационно разгромила Милан на Сан-Сиро
Европа15:46
Соболь - в старте на матч с Тулузой
Биатлон15:23
Украина финишировала вне топ-5 одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ
Европа15:17
Фанаты Ромы адресовали Дзаньоло оскорбительный баннер
Теннис14:55
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
Футбол14:45
Вингер Барселоны пропустит 1/16 финала ЛЕ
Теннис14:22
Джокович в десятый раз выиграл Australian Open
Биатлон14:15
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
Футбол14:14
Тоттенхэм согласовал личный контракт с лидером Байера
Европа13:58
Вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK