Барселона сделала запрос по хавбеку Айнтрахта

Барселона заинтересована в подписании атакующего хава Айнтрахта Даичи Камада, который этим летом станет свободным агентом, пишет Mundo Deportivo.

Учитывая финансовые трудности каталонцев, Камада, который может прийти в клуб бесплатно, очень заинтересовал руководство клуба.

Барселона уже сделала запрос по игроку, но ответа пока не получила. А тем временем немецкие СМИ убеждены, что японец летом покинет Бундеслигу.

В этом сезоне Камада провел 24 игры за Айнтрахт, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, что также каталонцы работают над трансфером Марко Асенсио, который также станет свободным агентом этим летом.