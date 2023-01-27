Барселона сделала запрос по хавбеку Айнтрахта
Даичи Камада летом станет свободным агентом.
Барселона заинтересована в подписании атакующего хава Айнтрахта Даичи Камада, который этим летом станет свободным агентом, пишет Mundo Deportivo.
Учитывая финансовые трудности каталонцев, Камада, который может прийти в клуб бесплатно, очень заинтересовал руководство клуба.
Барселона уже сделала запрос по игроку, но ответа пока не получила. А тем временем немецкие СМИ убеждены, что японец летом покинет Бундеслигу.
В этом сезоне Камада провел 24 игры за Айнтрахт, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.
Напомним, что также каталонцы работают над трансфером Марко Асенсио, который также станет свободным агентом этим летом.