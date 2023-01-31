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Ворскла усилилась бразильским легионером

Рикардо Лопес перебрался в стан полтавчан.
Вчера, 21:57
Рикардо Лопес
Рикардо Лопес

Ворскла усилила линию атаки бразильским легионером.

Как сообщает пресс-служба полтавчан, клуб подписал 32-летнего Рикардо Лопеса. Ранее он выступал за японский Юнайтед Чиба.

Срок действия контракта и личные условия трудового соглашения футболиста сторонами не разглашаются. Бразильский нападающий уже присоединился к клубу на сборах в Турции.

Лопес является трехкратным чемпионом Южной Кореи и обладателем азиатского Кубка чемпионов. В составе прошлой команды сыграл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее Ворсклу покинул албанский легионер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина трансфер легионер

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