Ворскла усилилась бразильским легионером
Рикардо Лопес перебрался в стан полтавчан.
Ворскла усилила линию атаки бразильским легионером.
Как сообщает пресс-служба полтавчан, клуб подписал 32-летнего Рикардо Лопеса. Ранее он выступал за японский Юнайтед Чиба.
Срок действия контракта и личные условия трудового соглашения футболиста сторонами не разглашаются. Бразильский нападающий уже присоединился к клубу на сборах в Турции.
Лопес является трехкратным чемпионом Южной Кореи и обладателем азиатского Кубка чемпионов. В составе прошлой команды сыграл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.
Напомним, ранее Ворсклу покинул албанский легионер.