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Бущану предстоит операия на спине

Украинский вратарь не скоро вернется на поле.
Сегодня, 17:58
Георгий Бущан
Георгий Бущан

Футболист киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан перенесет хирургическое вмешательство.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", Бущану предстоит операция по удаление межпозвоночной грыжи.

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Срок восстановления после подобной операции составляет примерно полтора месяца.

Первые матчи на сборах вратарь пропустил из-за воспаления ахиллового сухожилия. До этого часть матчей в УПЛ он пропустил из-за травмы колена.


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