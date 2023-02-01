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Замена Забарному: Динамо вернуло защитника из аренды

Максим Дячук провел первую часть сезона в Александрии.
Сегодня, 16:53
Максим Дячук
Максим Дячук

Продажа Ильи Забарного в Борнмут изменила планы Динамо на сезон.

В частности, киевляне приняли решение о возвращении Максима Дячука из аренды.

Изначально планировалось, что украинец проведет два последующих года в Александрии, но теперь Дячук рассматривается в качестве замены ушедшему центрбэку.

Игрок уже присоединился к команде на сборах в Турции и начал бороться за место в основном составе "бело-синих".

19-летний футболист провел за время аренды пять матчей в чемпионате Украины. На его счету за это время не было результативных действий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина александрия аренда Динамо Киев

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