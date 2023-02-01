Замена Забарному: Динамо вернуло защитника из аренды
Максим Дячук провел первую часть сезона в Александрии.
Продажа Ильи Забарного в Борнмут изменила планы Динамо на сезон.
В частности, киевляне приняли решение о возвращении Максима Дячука из аренды.
Изначально планировалось, что украинец проведет два последующих года в Александрии, но теперь Дячук рассматривается в качестве замены ушедшему центрбэку.
Игрок уже присоединился к команде на сборах в Турции и начал бороться за место в основном составе "бело-синих".
19-летний футболист провел за время аренды пять матчей в чемпионате Украины. На его счету за это время не было результативных действий.