Замена Забарному: Динамо вернуло защитника из аренды

Продажа Ильи Забарного в Борнмут изменила планы Динамо на сезон.

В частности, киевляне приняли решение о возвращении Максима Дячука из аренды.

Изначально планировалось, что украинец проведет два последующих года в Александрии, но теперь Дячук рассматривается в качестве замены ушедшему центрбэку.

Игрок уже присоединился к команде на сборах в Турции и начал бороться за место в основном составе "бело-синих".

19-летний футболист провел за время аренды пять матчей в чемпионате Украины. На его счету за это время не было результативных действий.