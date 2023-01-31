Официально: Забарный - футболист Борнмута

Защитник сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Украинский футболист официально перешел в Борнмут, который приобрел игрока у киевского Динамо.

По информации СМИ, английский клуб заплатил за игрока 27 миллионов евро.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии Борнмут идет на 18-м месте.

В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Напомним, в зимнее трансферное окно лондонский Челси приобрел Михаила Мудрика из Шахтера. Украинский футболист уже успел поставить рекорд скорости в этом сезоне АПЛ.