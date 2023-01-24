Мудрик поставил рекорд скорости в этом сезоне АПЛ

Сложно представить, что может показать украинец за полный матч.

Михаил Мудрик провел неполный тайм в своей дебютной игре за Челси однако успел установить еще один рекорд, став самым быстрым футболистом сезона в АПЛ.

Напомним, что украинский вингер вышел на поле на 55-й минуте матча против Ливерпуля и сразу сумел завоевать любовь фанатов "пенсионеров".

А как оказалось позднее, Мудрик стал самым быстрым футболистом АПЛ в этом сезоне. Его скорость достигла 36,63 км/ч.

Топ-5 игроков по скорости бега в этом сезоне АПЛ:

Михаил Мудрик – 36,63 км/ч Энтони Гордон - 36,61 км/ч Дарвин Нуньес - 36,53 км/ч Эрлинг Холанд - 36,22 км/ч Денис Закария - 36,09 км/ч

Также Михаил Мудрик стал самым дорогим зимним трансфером в истории Английской премьер-лиги.