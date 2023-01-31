Стали известны детали перехода Забарного в Борнмут

Динамо согласовало переход украинца в клуб из Англии.

Защитник сборной Украины и Динамо Илья Забарный перейдет в Борнмут.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, английский клуб заплатит за 20-летнего игрока 27 миллионов евро.

Ожидается, что стороны подпишут контракт на пять лет.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии Борнмут идет на 18-м месте.

В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом.